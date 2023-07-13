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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي وجدان تتعاقد على فيلم بلموندو مع حسن الرداد

إنجي وجدان
إنجي وجدان

تعاقدت الفنانة إنجي وجدان على بطولة الفيلم الجديد "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023 ومن المقرر أن تبدأ إنجي تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد،انجي وجدان،هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء  إبراهيم،محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث


الفنانة إنجي وجدان حققت نجاح ببرنامج «يالا نتكلم» والذي يقدم محتوى من خلال منح الآباء والأمهات نصائح تربوية حول كيفية التعامل مع أبنائهم، وذلك بمشاركة عدد من نجوم الدراما والخبراء المتخصصين.

برنامج "يالا نتكلم" من ست حلقات مختلفة، يُمكن لجميع أفراد الأسرة مشاهدتها دون قيود، وتصل مدة كل حلقة نحو 20 دقيقة، ويقوم ببطولتها النجم سامح حسين والنجمة إنجي وجدان، بمشاركة الخبيرة نهى أبو ستة، خبيرة التربية والتغذية للأطفال، والتي ستقوم باستضافة عدد من الخبراء، وقادة الرأي لإجراء نقاشات تثقيفية حول موضوع الحلقة، وفريق العمل يتكون من المخرج تامر عشري، والسيناريست عزت أمين، والمنتج مصطفى متولي.

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