بنك التنمية للبلدان الأمريكية يخطط لاستثمار 100 مليون دولار في تمويل مشاريع الطاقة

وقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”أمس اتفاقية تعاون مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية “IDB” لانضمامه إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة “ETAF”، وهي مبادرة عالمية تسعى إلى جمع الأموال اللازمة لدعم استثمارات الطاقة المتجددة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقية، يخطط بنك التنمية للبلدان الأمريكية للمشاركة بما يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات انتقال قطاع الطاقة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ وإيلان غولدفاين، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، وذلك في مقر البنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا : “مع اقتراب نقطة التحول في النظام المناخي، باتت الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم انتقال قطاع الطاقة ”.

من جانبه، قال إيلان غولدفاين : “ إنه مع رفع سقف طموحنا المناخي، يتعين علينا جمع المزيد من الأموال لتمويل التقنيات منخفضة الانبعاثات ”.

وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف منصة تسريع تحول نظام الطاقة مبدئياً إلى جمع مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ولكنها تخطت هذا الهدف بالفعل مع انضمام شركاء جدد مثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية ليصل بذلك إجمالي التزامات الأطراف في المنصة حتى الآن إلى 1.25 مليار دولار أمريكي.

وتعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، بالاستفادة من انتشارها العالمي وخبرتها الواسعة في مجال تحول نظام الطاقة، على تطوير مجموعة من المشاريع الداعمة لهذا التحول في الأسواق الناشئة عبر أنحاء أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي .. وسيتم عرض هذه المشاريع على شركاء المنصة، بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأمريكية، للحصول على التمويل والدعم اللازمين.

ولتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات، ستستضيف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بالتنسيق مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، العديد من الندوات الإلكترونية وورش العمل والأنشطة الأخرى لتوفير الإرشادات حول معايير اختيار المشاريع، ومتطلبات العرض، وربط مطوري المشاريع بمصادر التمويل المناسبة.

تأتي هذه الجهود قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28 ”، وذلك من أجل تسريع مساعي تحقيق المساهمات المحددة وطنياً وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.