عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

500 شركة صینیة تستثمر 3.6 ملیار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

صدى البلد

منطقة تيدا الصينية هي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتنفيذ مبادرة الحزام والطريق.

ويضم المشروع أكثر من 500 شركة صينية في مجالات مختلفة مثل البترول والنسيج والكميائية والسيارات. كما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية. حسبما دكرت وكالة رويترز.

خلفية

احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن السفارة الصينية بالقاهرة، وغرفة التجارة الصينية في مصر، ومسؤولون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات صينية ومصرية.

حيث أكد المتحدثون على أهمية التعاون بين مصر والصين في ظل التحديات العالمية، وأشادوا بإنجازات منطقة تيدا كمشروع نموذجي للشراكة.

إحصائيات

منطقة تيدا هي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا، وتغطي مساحة 4 كيلومترات مربعة في منطقة عین سخنه بالسویس.

منطقة تیدا تضم أكثر من 500 شركة صینیة فی مجالات مختلفه، بإجمالی استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکی. وتوفر المنطقة حوالی 5000 فرصه عمل للعاملین المصریین، وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانه المصریه.

كما تستهدف تیدا خلال السنوات القادمة جذب المزید من الشركات الصینیه فی قطاعات جدیده مثل المعدات البترولیه والصناعات الکیمیائیه و صناعة السیارات.

التجارة الصينية الحزام والطريق السفارة الصينية بالقاهرة الصين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية سفارة الصين شركات صينية مبادرة الحزام والطريق مصر والصين تيدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ