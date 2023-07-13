500 شركة صینیة تستثمر 3.6 ملیار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منطقة تيدا الصينية هي مشروع استثماري مشترك بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتنفيذ مبادرة الحزام والطريق.

ويضم المشروع أكثر من 500 شركة صينية في مجالات مختلفة مثل البترول والنسيج والكميائية والسيارات. كما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الإيرادات للدولة المصرية. حسبما دكرت وكالة رويترز.

خلفية

احتفلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، بذكرى مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، و15 عاما على إطلاق منطقة تيدا الصناعية الصينية داخل المنطقة.

وحضر الاحتفالية ممثلون عن السفارة الصينية بالقاهرة، وغرفة التجارة الصينية في مصر، ومسؤولون من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركات صينية ومصرية.

حيث أكد المتحدثون على أهمية التعاون بين مصر والصين في ظل التحديات العالمية، وأشادوا بإنجازات منطقة تيدا كمشروع نموذجي للشراكة.

إحصائيات

منطقة تيدا هي أول منطقة صناعية صينية في أفريقيا، وتغطي مساحة 4 كيلومترات مربعة في منطقة عین سخنه بالسویس.

منطقة تیدا تضم أكثر من 500 شركة صینیة فی مجالات مختلفه، بإجمالی استثمارات بلغت 1.6 ملیار دولار أمریکی. وتوفر المنطقة حوالی 5000 فرصه عمل للعاملین المصریین، وتدفع ضرائب قیمتها 2 ملیار دولار أمریکی للخزانه المصریه.

كما تستهدف تیدا خلال السنوات القادمة جذب المزید من الشركات الصینیه فی قطاعات جدیده مثل المعدات البترولیه والصناعات الکیمیائیه و صناعة السیارات.