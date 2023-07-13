هكون هنا| رد فعل صادم من ابنة محمد رمضان بعد صورة الحضن

طالت الفنان محمد رمضان انتقادات واسعة ولاذعة بسبب مشاركته صورة من كليبه الجديد وفي حضنه ثلاث فتيات، وهو الأمر الذي لم يعجب الجمهور وهاجمهوه بشدة بسببه.

وكتب أحدهم :" أنا معجب بك ولكن ما تصل لهذه الدرجة".

وتجاهلت ابنة محمد رمضان تلك الانتقادات وتفاعلت مع جمهورها بفيديوهاتها على تيك توك حيث ظهرت في فيديو وهي تغني:"لو ذهبت سأبقى..إذا عدت سأكون هنا".

شارك الفنان كريم فهمي البوستر الرسمي الثاني لـ فيلم ع الزيرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي البوستر الرسمي للفيلم، كاتبًا:”أبوك ملك وانت وزيره.. وأي حلم انت اميره قريبا فيلم ع الزيرو بجميع دور العرض ثقه في الله نجاح".

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي،إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.



وأطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو الذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعدا لطرحه فى السينمات.



