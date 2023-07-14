تنسيق الجامعات 2023 ... للتسجيل في اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اتبع الخطوات التالية

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

و كشفت جامعة حلوان انه يمكن للطلاب الراغبين باداء اختبارات بكلياتها “ الفنون الجميلة ، الفنون التطبيقية ، التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية الرياضية بنين ، التربية الرياضية بنات ” اتباع الخطوات التالية خلال التسجيل بالاختبارات .

1- يقوم الطالب بحجز امتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق الالكتروني ، ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس الميعاد النهائي للامتحان:

2- يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

‏http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

3- يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ الاتية :

مصاري، امان، سدد، ضامن ـ ايجي باي ، بي ، ممكن، وقتي ، سمارت.

4- يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي : http://app2.helwan.edu.eg/kodrat حيث يقوم بطباعة الإفادة الموضح بها موعد الامتحان .

5- يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان .

6- ضرورة احضار اثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

7- يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

8- يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .