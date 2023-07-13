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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن نتائج الفرقة الثالثة عبر هذا الرابط

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة نتيجة طلاب الفرقة الثالثة عبر الموقع الإلكتروني للكلية ، منوهة أنه جاري العمل على إعلان نتائج كافة الفرق خلال الأيام المقبلة. 

 

وكشفت إدارة كلية الكلية أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر الرابط الآتي : https://law.cu.edu.eg/v1/result/portAr

 

و كشفت إدارة حقوق القاهرة انه تم فتح باب تظلمات النتائج ابتدأ من اليوم لكافة الطلاب التى ظهرت نتائجهم . 

و أوضحت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، انه تم فتح باب التظلمات ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام على أن يتم تقديم طلب الالتماس بشكل إلكتروني.

 

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، صدر حديثا عن المشروعات البحثية بجامعة القاهرة دليل "الأسماء المصرية بالأحرف اللاتينية"، أعدته لجنة متخصصة تضم أساتذة اللغويات من مختلف الجامعات المصرية برئاسة الدكتورة سلوى عبد العزيز كامل أستاذ اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، لتحديد الأشكال والرموز المعبرة عن الأصوات التي تتكون منها الأسماء.

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