عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

الأذان يوم الجمعة
الأذان يوم الجمعة

كشفت دار الإفتاء عن عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة

وقالت إن الأصل في الأذان لصلاة الجمعة أن يكون عند دخول وقتها وجلوس الإمام على المنبر، وهو الموافق لما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناسَب حالَهم، وأما الأذان الآخَر فهو سُنَّة حسنةٌ سنَّها خليفةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدُنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كَثُرَ الناسُ، قاصدًا من ذلك تنبيهَهُم حتى يسارعوا إلى الحضور قبل صعود الإمام على المنبر.

وأجمع عليه المسلمون وجرى عليه عملهم إلى يومنا هذا من غير نكير؛ فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداءُ يومَ الجمعة أَوَّلَهُ إذا جلس الإمامُ على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهدُ عثمان رضي الله عنه، وكَثُرَ الناسُ، زاد النداءَ الثالث على الزَّوْرَاء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنٌ غير واحد" (أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه").

وشددت: لا ينبغي جعل مثل هذه المسائل الخلافية سببًا في إحداث الفرقة والنزاع بين المسلمين، ويُلتزَم في هذا الشأن بما تقرره الجهات المختصة بتنظيم أمور المساجد.

النشرة الدينية.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا.. ودعاء أول أيامه

الجمل قارئا.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا

سنن يوم الجمعة 

1- الأغتسال ويكون ذلك بقص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة.

2- ارتداء أحسن الثياب لديك، فتكون نظيفة ومتعطرة للرجال.

3- استخدام السواك، وهو سنة في غير يوم الجمعة أيضًا.

4-التطيب بالمسك، والبخور والمستحسن هو المسك، ويكون التطيب في الرأس واللحية.

5- التبكير في الذهاب للصلاة، ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كانَ علَى كُلِّ بَابٍ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ المَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

6- تلاوة سورة الكهف، وهي مستحبة وقد اختلف في وقت تلاوتها فقيل من فجر يوم الجمعة إلى المغرب وقيل في اليوم والليلة.

7- الإكثار في الصلاة على النبي لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

8- الإكثار في الدعاء وتحري ساعة الإجابة. 

الجمعة عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة دار الإفتاء صلاة الجمعة سنن يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا.. ودعاء أول أيامه

ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟

ما يقال في العام الهجري الجديد .. وهل تجوز التهنئة به؟ الإفتاء تجيب

الجمل قارئا.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا

فضائل الاستغفار.. انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى الجيزة غدا

ليلة الجمعة الأخيرة من العام الهجري..احذر أن تفوتك هذه الصلاة للرزق وفك الكرب

قبل رأس السنة الهجرية.. معلومات لا تعرفها عن الأشهر الحرم يكشفها الشعراوي

هما حقيقة الوحي| علي جمعة: الكتاب والسنة لا يفترقان إلى يوم الدين

ترشيحاتنا

فرجه قريب |تعليق مؤثر من نجم الزمالك عقب رباعية الأهلي

"الأهلي مش محتاجه".. بشير التابعي ينفعل على الهواء بسبب صفقة إمام عاشور

"المنظومة كلها مجتش".. بشير التابعي يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة في القمة

تحرك عاجل من سوريا بشأن توصيل مساعدات عبر تركيا

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 يوليو 2023.. تحذير للثور ومفاجآت لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ