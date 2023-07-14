كم عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء عن عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عدد مرات الأذان لصلاة الجمعة

وقالت إن الأصل في الأذان لصلاة الجمعة أن يكون عند دخول وقتها وجلوس الإمام على المنبر، وهو الموافق لما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناسَب حالَهم، وأما الأذان الآخَر فهو سُنَّة حسنةٌ سنَّها خليفةُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدُنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كَثُرَ الناسُ، قاصدًا من ذلك تنبيهَهُم حتى يسارعوا إلى الحضور قبل صعود الإمام على المنبر.

وأجمع عليه المسلمون وجرى عليه عملهم إلى يومنا هذا من غير نكير؛ فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كان النداءُ يومَ الجمعة أَوَّلَهُ إذا جلس الإمامُ على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عهدُ عثمان رضي الله عنه، وكَثُرَ الناسُ، زاد النداءَ الثالث على الزَّوْرَاء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنٌ غير واحد" (أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه").

وشددت: لا ينبغي جعل مثل هذه المسائل الخلافية سببًا في إحداث الفرقة والنزاع بين المسلمين، ويُلتزَم في هذا الشأن بما تقرره الجهات المختصة بتنظيم أمور المساجد.

سنن يوم الجمعة

1- الأغتسال ويكون ذلك بقص الأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة.

2- ارتداء أحسن الثياب لديك، فتكون نظيفة ومتعطرة للرجال.

3- استخدام السواك، وهو سنة في غير يوم الجمعة أيضًا.

4-التطيب بالمسك، والبخور والمستحسن هو المسك، ويكون التطيب في الرأس واللحية.

5- التبكير في الذهاب للصلاة، ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كانَ علَى كُلِّ بَابٍ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ المَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

6- تلاوة سورة الكهف، وهي مستحبة وقد اختلف في وقت تلاوتها فقيل من فجر يوم الجمعة إلى المغرب وقيل في اليوم والليلة.

7- الإكثار في الصلاة على النبي لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

8- الإكثار في الدعاء وتحري ساعة الإجابة.