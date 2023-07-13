عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمل قارئا.. مسجد السلطان حسن يستقبل الجمعة الأخيرة من العام الهجري غدا

مسجد السلطان حسن
مسجد السلطان حسن

يستقبل مسجد السلطان حسن، غداً الجمعة، صلاة الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1444هـ، وذلك تحت عنوان "فضائل الاستغفار"، والتي ينقلها التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة.

الجمعة الأخيرة من العام الهجري

وتبدأ شعائر الجمعة الأخيرة من العام الهجري بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حلمي الجمل، وخطيبا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومما ورد في فضائل الاستغفار أن من أجلّ وأرفع العبادات وأيسرها وأزكاها عند الله تعالى عبادة ذكر الله تعالى؛ ولقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية في الحث على ذكر الله . قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب:41 ؛ 42]. وقال عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة:10]. وقال تعالى: { وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا } [الأحزاب:35]. وأمرنا بالذكر في هذه الأيام المعدودات فقال:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}( البقرة: 203)؛ وأمرنا بالذكر عند انتهاء مناسك الحج فقال:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}.(البقرة: 200).

فضائل الاستغفار.. انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى الجيزة غدا

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

فضائل الاستغفار

وذكر الشيخ خالد بدير من علماء وزارة الأوقاف أن ذكر الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ذكر مطلق ؛ وذكر مقيد، فأما الذكر المطلق فهو ذكر الله على كل حال : في يقظتك ونومك؛ في حلك وترحالك؛ في حركاتك وسكناتك؛ في ظعنك وإقامتك؛ في صحتك وسقمك ….أي في جميع أحوالك .

واستدل بقوله تعالى: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [آل عمران: 190، 191] . قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما- : إنّ الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلّا جعل لها حدًّا معلومًا ثمّ عذر أهلها في حال العذر، غير الذّكر فإنّ الله تعالى لم يجعل له حدًّا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلّا مغلوبًا على تركه فقال: { فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلى جُنُوبِكُمْ } (النساء: 103) باللّيل والنّهار في البرّ والبحر، وفي السّفر والحضر، والغنى والفقر، والسّقم والصّحّة، والسّرّ والعلانية، وعلى كلّ حال» . ( تفسير ابن كثير ) .

وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام وأمهات المؤمنين فضل الذكر ومنزلته حتى يداوموا عليه . فَعَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ، سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ». ( مسلم ).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». (مسلم ). وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله العَظِيمِ وَبحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ».( الترمذي ).

وَعَنْ سَعْدِ بنِ أبِي وقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ »؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ». ( مسلم )، مشدداً أن هذه هي الأذكار المطلقة التي تقال في كل وقت وحين؛ وهي أذكار سهلة وميسرة يجب المحافظة عليها .

القسم الثاني: الأذكار المقيدة : وهي المقيدة بعمل أو حال أو عبادة أو دخول أو خروج أو وقت صباحًا ومساءً أو نوم أو ركوب الدابة أو لبس الثوب أو دخول السوق أو دخول المسجد والخروج منه أو عند الكرب أو عند رؤية المبتلى أو غير ذلك مما هو مذكور ومذخور في كتب الأذكار والدعوات . 

الجمعة الجمعة الأخيرة من العام الهجري صلاة الجمعة فضائل الاستغفار وزارة الأوقاف ذكر الله الذكر المطلق فضل الذكر ومنزلته الأذكار المقيدة السلطان حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

فضائل الاستغفار.. انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى الجيزة غدا

ليلة الجمعة الأخيرة من العام الهجري..احذر أن تفوتك هذه الصلاة للرزق وفك الكرب

قبل رأس السنة الهجرية.. معلومات لا تعرفها عن الأشهر الحرم يكشفها الشعراوي

هما حقيقة الوحي| علي جمعة: الكتاب والسنة لا يفترقان إلى يوم الدين

صيام يوم عاشوراء 2023.. موعده و5 وظائف لإحيائه

محرم أم ربيع أول.. متى حدثت الهجرة النبوية؟ الإفتاء تحسم الجدل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

النشرة الدينية.. حكم صيام أول أيام محرم .. ودعاء واحد يحقق المستحيلات مع بداية السنة الهجرية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. اختبارات القدرات.. الموعد وكيفية التسجيل

اشترت غرام عشيقها بحياة أولادها الثلاثة | جريمة مؤسفة في منشأة القناطر

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعلن حصاد نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ