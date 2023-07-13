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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضائل الاستغفار.. انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف إلى الجيزة غدا

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الجيزة ( بشتيل) ، يوم الجمعة القادمة : (26ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(14/7/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" فضائل الاستغفار".

فضائل الاستغفار

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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رسالة الأوقاف الدعوية

في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديريات أوقاف القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وبورسعيد اليوم الخميس بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالحضور جميعًا في أول لقاء لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الانتقال للعمل بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار تطبيق نظام من أحدث النظم العالمية في الإدارة الحديثة والتطور التكنولوجي، وهو تحول حقيقي سيظهر أثره سريعًا في الربط الإداري بين الوزارة والمديريات الإقليمية، حيث تم وضع نظام جديد لكل شيء في الوزارة، ويتم بناء عليه قياس الكفاءة ونسب الإنجاز والأداء ووضع تقارير الكفاءة بكل دقة، ويأتي هذا انطلاقًا من حرص الوزارة على تفعيل النقلة النوعية في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج إقراء الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات.

وفي ختام اللقاء قام قيادات الدعوة بمديريات أوقاف القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وبورسعيد بجولة بمبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة تعرفوا خلالها على أحدث النظم والبرامج والتطبيقات التي يتم من خلالها التواصل وإنجاز الأعمال بيسر وسهولة، مبدين إعجابهم بهذا التطور التكنولوجي في نظم الإدارة الحديثة.

الأوقاف وزارة الأوقاف الأزهر قافلة دعوية مشتركة فضائل الاستغفار

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