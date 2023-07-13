عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قبل رأس السنة الهجرية.. معلومات لا تعرفها عن الأشهر الحرم يكشفها الشعراوي

الشيخ الشعراوي
الشيخ الشعراوي

يستقبل المسلمون عاما هجريا ويودعون آخر، ومع دخول شهر الله المحرم، يتساءل كثيرون عن حكم تسميته بهذا الاسم، حيث أشار الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق وإمام الدعاة إلى المقصود بالتحريم في هذه الأشهر.

الأشهر الحرم

يقول الشيخ الشعراوي إنه في عنصر الزمان والمكان فيه حرم لحماية عزة وكبرياء الناس من بعضهم البعض مثل الأشخاص التي وقعت بينهم مشكلة ولا يردون الصلح، مشيراً إلى أنه لا تتصوروا أن هناك شخص يستطيع صلح اثنين لا يريدون الصلح، ولا يصلح في حالة ميل أحد منهم للصلح، لذلك خلق الله الزمان والمكان الحرم للدروة ليرتاح الناس وتلقي بالبغضاء والضغط حتى تصدر الأحكام في هدوء أعصاب".

وأضاف الشعراوي: "أن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم".

دعاء آخر العام الهجري.. بـ7 كلمات يبشرك الله بخير ما تنتظره

إجازة رأس السنة الهجرية.. موعدها وحكم صيامها والدعاء المستحب فيها

وفسر “الشعراوي” أن الله عز وجل يصف في هذه الآية "خمس أشياء: كـ "البيت الحرام، المسجد الحرام، والمشعر الحرام، الشهر الحرام"، وهذه أشياء نص الله عليه بأنها حرام لها حرمتها، فيجب من اتصل بيها يعطيها حقها"، مشدداً: "يريد الله سبحان وتعالى إعطاء فرصة لستر كبرياء النفس من غرورها، مثل سعار الحرب بين الأخصام والأعداء والاستعداد للحرب وهم كارهين لها، فخلق الله ستارا يستر فيه غرور وكبرياء الناس لكل حدث يحتاجه زمان ومكان".

وأوضح الشعراوي: "ليجعل في الزمن شهور حرم فيها القتال حتى يتوقف فيها القتال والغزوات والحروب بين الأعداء ليخفوا أنفسهم من الحروب برحمة الله الذي أراد أن يستر دماء المقاتلين ليعصم الدماء، وكذلك جعل في المكان أماكن محرمة حتى يعصم الإماء التي تتناحر بالغيظ والغل والحقد".

واختتم: "ولكن الله سمح بقتلهم في حالة بدأهم بالقتال، والذي جاءت في قوله تعالى: " ولا تُقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم "، موضحا أن هناك أماكن وأزمنة محرم فيها ذلك والزمن هم أربع أشهر في السنة ومنهم واحد فرد، لعله إذا أتت الشهور أو يأتي المكان استريحوا من الحرب فيدركون لذة السلام".

هل الهجرة النبوية في محرم؟

وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

الشعراوي شهر الله المحرم الأشهر الحرم إمام الدعاه هل الهجرة النبوية في محرم المسجد الحرام البيت الحرام الشهر الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

تأجيل انطلاق قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصطفى بكري: مصر تحتضن أشقاءها.. ويتواجد 5 ملايين سوداني على أراضي المحروسة

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

بكري: ما يحدث بالسودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر

بايدن: روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. ومستعدون لتبادل السجناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ