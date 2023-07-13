محمد هنيدي: أفيهاتي في الأفلام مش تنمر.. والهزار لو هيجرح حد بلاش

أكد النجم محمد هنيدي، أن أفيهاته فيما قدمه من أفلام وأعمال فنية ليست تنمرا، موضحا أنه لم يكن في هذا التوقيت وجود لفكرة التنمر وهذه الأشياء السلبية التي ظهرت مؤخرا مع السوشيال ميديا.

وأضاف محمد هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن التنمر فكرة جديدة ولم تكن موجودة قبل ذلك، قائلا: "في الفترات السابقة كان هناك هزار جيد ولم يكن بها نية التنمر، لكن التنمر شيء غير ظريف".



وأشار محمد هنيدي، إلى أن التنمر يختلف عن الهزار في الأداء وطريقة الحديث، متابعًا: "الهزار لو هيجرح حد بلاش.. السوشيال ميديا فيها حاجات كتير ومينفعش نضغط على نفسنا"، مشددًا على أنه لم يرفض أفيه إلا بسبب ما يمليه على ضميره الشخصي وليس خوفًا من السوشيال ميديا.