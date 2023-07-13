عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التمرد.. البنتاجون يحسم الجدل بشأن مشاركة قوات فاجنر في حرب أوكرانيا

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إن مجموعة فاجنر الروسية لا تشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح في روسيا.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، “في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاجنر تشارك بأي قدرة مهمة لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا”.

وخاض مقاتلو فاجنر بعض من أشرس المعارك وأكثرها دموية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولكن في أعقاب تمرد 23-24 يونيو، مُنح المقاتلون خيار الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى ديارهم.

بيان عاجل من روسيا بشأن تفجير محطة نووية في أوكرانيا

بسب قرار فرنسي.. تحذير عاجل من روسيا بشأن تصعيد الحرب في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن مجموعة فاجنر تستكمل تسليمها للأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.

مجموعة فاجنر فاجنر البنتاجون أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

وجيه أحمد: البنا كان عليه طلب مخالفة الأهلي قبل ركلة الجزاء

موضوعات متعلقة

ضربة لـ زيلينسكي.. حلف الناتو يحكم بالهلاك على أوكرانيا

ترامب: الخدمة السرية تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض

حالة يرثى لها.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن أضعف دول الناتو

بيان عاجل من روسيا بشأن تفجير محطة نووية في أوكرانيا

إعلان صادم من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يتنبأ بمصير كارثي لـ أوكرانيا بعد قمة الناتو

مفاوضات سد النهضة.. الاتحاد الأفريقي يعلق على لقاء الرئيس السيسي وآبي أحمد

هجومه لم يمر.. ماذا فعل زيلينسكي لتجنب الخلاف مع قادة الناتو بفيلنيوس؟

ترشيحاتنا

فرجه قريب |تعليق مؤثر من نجم الزمالك عقب رباعية الأهلي

"الأهلي مش محتاجه".. بشير التابعي ينفعل على الهواء بسبب صفقة إمام عاشور

"المنظومة كلها مجتش".. بشير التابعي يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك بعد الهزيمة في القمة

تحرك عاجل من سوريا بشأن توصيل مساعدات عبر تركيا

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في سوق المستعمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 يوليو 2023.. تحذير للثور ومفاجآت لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ