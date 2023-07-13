بعد التمرد.. البنتاجون يحسم الجدل بشأن مشاركة قوات فاجنر في حرب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إن مجموعة فاجنر الروسية لا تشارك في العمليات العسكرية في أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح في روسيا.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، “في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاجنر تشارك بأي قدرة مهمة لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا”.

وخاض مقاتلو فاجنر بعض من أشرس المعارك وأكثرها دموية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولكن في أعقاب تمرد 23-24 يونيو، مُنح المقاتلون خيار الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن مجموعة فاجنر تستكمل تسليمها للأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.