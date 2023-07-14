عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فتحى يهنئ عبد الله السعيد بعيد ميلاده

احمد فتحى وعبد الله
احمد فتحى وعبد الله السعيد

احتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، أمس الخميس بعيد ميلاده الـ38، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985.

وحرص أحمد فتحى نجم بيراميدز علي تهنئة عبد الله السعيد بميلاده وكتب عبر حسابه علي انستجرام "كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا غالي".


وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 17 فى الدورى المصري.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 55 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف وصنع تسعة أهداف.

 

IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٢٢٠٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٢٢٠٠٤
عيد ميلاد عبد الله السعيد احمد فتحي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي علي خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

لقطة انسانية.. حارس الأهلي يواسي نجم الزمالك بعد رباعية القمة 126

ترشيحاتنا

أوكرانيا تتلقى تعهدات بمساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

البحرين : ندعم الجهود الدبلوماسية لمصر في احتضان قمة دول جوار السودان

أطلال لوروبيني ضمن التراث العالمي لليونسكو.. ماذا يعني اسم بوركينا فاسو؟

فرجه قريب |تعليق مؤثر من نجم الزمالك عقب رباعية الأهلي

"الأهلي مش محتاجه".. بشير التابعي ينفعل على الهواء بسبب صفقة إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ