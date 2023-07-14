"الأهلي مش محتاجه".. بشير التابعي ينفعل على الهواء بسبب صفقة إمام عاشور

انفعل بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، على الهواء مباشرة بسبب الحديث عن صفقة إمام عاشور، والذي يقترب بقوة من الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، في واحدة من الصفقات المنتظرة بقوة من قبل جماهير النادي الأهلي.

بشير التابعي يعلق على صفقة إمام عاشور

وقال "التابعي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن النادي الأهلي لا يحتاج لإمام عاشور في الفريق في الوقت الحالي، ولكن الصفقة ستأتي إلى النادي الأهلي بسبب "العند" من إدارة الأهلي.

وتابع نجم الزمالك السابق: "الأهلي مش محتاج إمام عاشور خالص أقسم بالله، ولكن الصفقة عند في الوقت الحالي، محدش أكيد يقدر يلوم الأهلي أنه اتحرك عشان ياخد إمام عاشور، ومفيش حاجة تعيب ده، بس أنا شايف الأهلي مش محتاج إمام عاشور".

وأردف، أن الفوز بمباراة القمة على نادي الزمالك تعد ببطولة في حد ذاتها، وهذا أمر معروف لدى الجماهير، موضحا أن هزيمة الزمالك في القمة اليوم أمر طبيعي في ضوء ما يمر به الفريق في الفترة الأخيرة.