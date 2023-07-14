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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تستعرض أنوثتها في إطلالة جديدة

هلا السعيد
هلا السعيد

تألقت الفنانة هلا السعيد، في صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت هلا السعيد، وهي تستعرض جمالها ورشاقتها، مرتدية بادى مجسم بصيحة الكتف الواحد باللون الاسود، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون في العمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

 المسلسل يشارك في بطولته كلا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٢١١٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٢١٢٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٢١٢٤٣
الفنانة هلا السعيد تستعرض انوثتها اطلاله جريئه مسلسل “المداح”

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