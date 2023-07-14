لازم نرفع له القبعة .. شوبير يتغزل فى النادى الأهلي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "كنت حاسس إن الاهلي هو اللي عايز ينقذ الموسم وكأنه خسران كل البطولات .. الفريق اللي بالروح دي لازم ترفع له القبعة لاعبين وجهاز وفني وإدارة وقبل كل دول جماهير عظيمة.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 2 و36 وعلى معلول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.