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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي: الموسم الحالي هو سيد المواسم في تاريخ الأهلي

عدلى القيعي
عدلى القيعي

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي تصريح علي لسان عدلى القيعي عبر حسابه علي فيسبوك قائلا : " عدلي القيعي: الموسم الحالي هو سيد المواسم في تاريخ الأهلي، والنجاح نتيجة عمل كبير ومبذول من جميع المنظومة"

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

 

عدلي القيعي فوز الاهلي علي الزمالك استاد القاهرة الدولي بطولة الدوري

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