فرج عامر يكشف عن أول صفقتين سوبر لـ الأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ان النادي الأهلي، نجح فى التعاقد مع صفقتين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي عمل صفقتين تاريخيتين أمام عاشور ومصطفي فتحي، لاعبين بمقام فريق كامل ، مصطفي فتحي ابدع في نادي سموحة لاعب من طراز فريد هداف مراوغ محترم اخلاق بيلعب بكل قلبة وروحة ، امام عاشور لاعب متكامل بيلعب في اكتر من مركز يتميز بالذكاء وحسن التصرف بالكرة، بيشوط من كل مكان في الملعب هداف وصانع لعب".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.