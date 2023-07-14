مش عارف حكايتك ايه .. نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو

فتح تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق النار على البرتغالي أوسوريو بعد خسارة الفريق من الأهلي بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك " ماتش تفتح نفسى وماتش تسد نفسى .. مش عارف حكايتك ايه فعلاً "

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.