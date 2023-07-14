اليوم .. تامر حسني يفتتح حفلات مهرجان العلمين الجديدة

يفتتح الفنان تامر حسني موسم حفلات مهرجان العلمين اليوم الجمعة، الذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات والحفلات الترفيهية.

وتتزين مدينة العلمين الجديدة، لاستضافة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط مهرجان العلمين الجديدة 2023.

وتتضمن فعاليات المهرجان أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وعروض أزياء، حيث تم الإعلان عن مجموعة عروض الأزياء بمشاركة 10 من أبرز مصممي الأزياء في العالم.

والجدير بالذكر أنه تقام أحداث وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاس طبيعي لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.



وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين سيشهد العديد من الحفلات الغنائية التي ستبدأ بالفنان تامر حسني.

وأشار “الفقي”، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين، إلى أن أبرز النجوم المشاركين في الحدث بحفلات ضخمة هم "راغب علامة، ونانسي عجرم، وكارول سماحة، وأليسا، وأنغام، وتامر حسني، وأحمد سعد، وعلي الحجار، ومدحت صالح".