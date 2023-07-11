نانسي عجرم وأنغام.. عمرو الفقي يكشف أبرز نجوم حفلات مهرجان العلمين

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين سيشهد العديد من الحفلات الغنائية التي ستبدأ بالفنان تامر حسني خلال يومين.

وأشار “الفقي”، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين، إلى أن أبرز النجوم المشاركين في الحدث بحفلات ضخمة هم "راغب علامة، ونانسي عجرم، وكارول سماحة، وأليسا، وأنغام، وتامر حسني، وأحمد سعد، وعلي الحجار، ومدحت صالح".

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تم الاتفاق مع وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، على إقامة مسرح في مدينة العلمين الجديدة لأول مرة على الشاطئ، لإقامة حفلات غنائية.

وأكد “الفقي”، خلال كلمته، على أن القيادة السياسية وجهت بحل كل المشكلات التي تعوق تطوير مدينة العلمين.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في مختلف المجالات الترفيهية.

ويقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.

وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.