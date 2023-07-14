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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة في السماء بدأت أمس ليلا وتستمر لمدة أسبوع| تعرف عليها

الشريط النجمي لدرب
الشريط النجمي لدرب التبانة

مع اقتراب القمر من منزلة الاقتران لشهر محرم 1445، يتيح هذا الوقت فرصة مثالية لهواة رصد النجوم للاستمتاع بأمسيات مظلمة واستكشاف العناقيد النجمية الموجودة على طول مجرة درب التبانة. ويشكل هذا الوقت فرصة رائعة لاستخدام التلسكوب والمنظار لرؤية أفضل أجسام أعماق السماء في فهرس تشارلز ميسييه.

ومن أجل الاستمتاع برصد النجوم في هذا الوقت، يفضل استخدام تلسكوب بتكبير منخفض ويجب أن يكون من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن. 

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ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بالنسبة لسكان مدينة جدة، فإن وادي القمر يعد مكاناً مناسباً لرصد النجوم، ويمكن الوصول إليه بسهولة بالسيارة ويبعد نحو ساعة من الشمال في بلدة "عسفان".

الشريط النجمي لدرب التبانة

 ومن هناك يمكن رؤية الشريط النجمي لدرب التبانة الذي يقطع السماء، وهذا الوقت هو الأفضل خلال العام للاستمتاع برؤية مركز المجرة في الليل.

وبالإضافة إلى الاستمتاع برصد النجوم، فإن هذا الوقت يمكن أن يكون فرصة لتعلم المزيد عن الفلك والنجوم ودراسة الكون. ويمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بالخروج معًا للاستمتاع بهذه الفرصة الرائعة والاستمتاع بجمال الكون في الليل.

وعند النظر إلى الشريط النجمي لدرب التبانة بالعين المجردة، يظهر على شكل ضبابي عبر السماء في بداية الليل. 

ولكن عند استخدام المنظار، يمكن كشف الشريط الضبابي ورؤية عدد كبير من النجوم البعيدة، مما يسهل رؤية درب التبانة وملاحظة جزء الشريط الغني بالنجوم في الاتجاه الجنوبي نحو مركز مجرتنا.

وبجانب ذلك، يمكن رؤية عبور بعض الأقمار الصناعية وربما أقمار ستارلينك إذا كانت تعبر السماء في منطقتك، كما يمكن ملاحظة بعض الشهب العابرة وربما يتسنى لك رؤية حجر نيزكي قادم من عالم آخر وحتى رؤية احتراقه ككرة نارية.

الاقتران التلسكوب العين المجردة العناقيد النجمية

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