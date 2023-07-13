ظهور 7 نجوم لامعة قرب القمر.. شاهدها الآن بالعين المجردة

شهدت سماء الوطن العربي صباح اليوم الخميس، اقتران هلال القمر المتناقص بعنقود الثريا، وهو الحدث الفلكي الذي لا يحدث سوى مرة واحدة في السنة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يشكل عنقود الثريا مجموعة من النجوم الضخمة التي تشبه نجوم الدب الأصغر، وتتواجد في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، ويمكن رؤيتها بسهولة من خلال التصوير الرقمي أو المناظير الفلكية.

ويعتبر عنقود الثريا من أجمل المناظر الفلكية التي يمكن رؤيتها في السماء، حيث يتألف من سبعة نجوم مشرقة جداً، ويبدو في السماء على شكل ضبابي يحلق في الفضاء.

ولا يمكن رؤية عنقود الثريا بالعين المجردة في المدن بسبب التلوث الضوئي، إلا أنه يمكن رؤيته بوضوح عند توجيه المنظار نحو القمر، حيث يظهر في مجال الروية.

ويمتد فصل عرض عنقود الثريا في سماء المساء من ديسمبر حتى أبريل، ويعتبر من أهم الأحداث الفلكية التي ينتظرها الهواة والمحترفون على حد سواء.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية مناسبة للمهتمين بالفلك والمناظير الفلكية، وتشكل فرصة لاستكشاف ودراسة الكون والنجوم والأجرام السماوية المختلفة التي تزين سماء الليل.