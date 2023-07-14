شاهد .. أحدث ظهور لمصطفى فتحي بعد أنباء انتقاله للأهلي

حرص مصطفى فتحي، لاعب وسط فريق بيراميدز، على الرد بطريقته الخاصة، على الأنباء التي خرجت مؤخرا، والتي أشارت إلى توقيعه للنادي الأهلي.

ونشر مصطفى فتحي، صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» مع اسرته اثناء قضاء عطلته الصيفية، في أول رد فعل منه على أنباء توقيعه للفريق الأحمر.

الأهلي يفاوض التعاون السعودي

وكانت قناة الكأس القطرية قالت إن النادي الأهلي بدأ في مرحلة التفاوض مع إدارة نادي التعاون السعودي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب إلى صفوف بيراميدز، والتي تألق خلالها مع الفريق في الموسم الجاري.