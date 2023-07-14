أوسوريو وصبحي.. عمرو الدردير يكشف أسباب خسارة الزمالك برباعية أمام الأهلي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على خسارة الأبيض الثقيلة أمام الأهلي، في مباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس الخميس، برباعية مقابل هدف.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أوسوريو وصبحي سبب الخسارة الفنية في الملعب !".

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.