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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 فور اعتمادها

الدراسة
الدراسة

أكد مجلس الوزراء، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وناشد مجلس الوزراء، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، التي يتم ترويجها على بعض وسائل الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، مطالبا باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

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