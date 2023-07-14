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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للموظفين.. 4 أفعال تؤدي إلى عقوبة الفصل مباشرة دون الرجوع للمحكمة

فصل الموظف متعاطي
فصل الموظف متعاطي المخدرات

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.. من القوانين الهامة التي وافق عليها البرلمان سابقا، ثم اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي سريعا بالتصديق عليه، وذلك لأهميته البالغة في إنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.


و أقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعض العقوبات الجنائية على الموظفين حال ارتكاب الأفعال التالي ذكرها وهي

من يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، 

من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن 

من يوفر ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل

ونص القانون انه حال ارتكاب هذه الأفعال يتكون العقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وأكد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ان ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول  يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ونص فصل الموظف متعاطي المخدرات على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون"  شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة ".

ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وايضا توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

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