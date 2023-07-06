رئيس الهيئة القومية للتأمينات: لم ولن نتخلى عن الموظفين ذوي الكفاءة والذمة

‏قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن وجود أزمة تسمى المنتدبين في التأمينات كلام مبالغ فيه.

وتابع عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد المنتدبين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اكثر من 1400 منتدب وأسباب انتهاء الانتداب متعددة، متابعا: كان لدينا 1728 منتدبا تم إنهاء انتدابهم خلال الفترة الماضية بناء على طلب 513 منتدبا منهم، أما بناء على طلب جهة العمل حوالي 565 منتدبا، ولأسباب قانونية متعلقة بالذمة حوالي 80 شخصا، ولاختلاف الأجور حوالي 60.

الموظفون ذوي الكفاءة

وأضاف: هناك مؤهلات لا تتناسب مع طبيعة العمل بالهيئة وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط النقل، مؤكدا أن الهيئة لم ولن تتخلى عن الموظفين ذوي الكفاءة والذمة والمخلصين للهيئة.