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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال عوض: توجيه الرئيس السيسي بصرف معاشات يوليو الأحد المقبل لفتة رائعة|فيديو

المعاشات
المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ التوجيهات الرئاسية صدرت بتبكير صرف معاشات شهر يوليو قبل بدء عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 25 يونيو بدلا من أول يوليو المقبل لأنه يصادف منتصف عطلة العيد، والبنوك لا تعمل في هذا الوقت، مشددًا على أن هذا القرار لفتة رائعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اعتبارا من يوم الاحد 25 يونيو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»  عبر  القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنه "اعتبارا من يوم الاحد 25 يونيو ستكون المعاشات متاحة على جميع ماكينات الصرف الآلي لكل الشرائح، وتكلفة معاشات شهر يونيو حوالي 29 مليار جنيه، وأصبح لدى الـ11 مليون مستحق للمعاش معهم كروت atm، كما ان هناك إمكانية لتحويل المعاش على المحافظ الإلكترونية".

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: "صرف معاش أغسطس سيكون في 1 أغسطس كما هو معتاد، لكن جرى استثناء معاش شهر يوليو من أجل تلبية احتياجات المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك".

وأوضح: "قضيت عمري كله في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأقول إنه لم يحدث في تاريخ التأمينات هذا الاهتمام من القيادة السياسية بهذا الملف، فمنذ عام 2014 وجد هذا الملف عناية كبيرة على مستوى قلب وفكر وعقل رئيس الجمهورية، حيث جرى رفع الحد الأدنى للمعاش، فقد كان الحد الأدنى في عام 2013 نحو 300 جنيه، لكن جرى رفع هذا المبلغ بالتدريج حتى وصل إلى 1105 جنيه، وكان إجمالي المعاشات التي يم صرفها في عام 2013 كان في حدود 87 مليار جنيه، لكن هذا المبلغ زاد وأصبح مقاربا لـ360 مليار جنيه".

 

 

معاشات جمال عوض تأمين الاجتماعي معاشات شهر يوليو عيد الأضحى السيسي

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