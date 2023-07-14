مدينة الترفيه| خبير: مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بأكثر من مليون سائح

قال محمد عدوي الناقد ورئيس تحرير أخبار النجوم، أن الإقبال على مهرجان العلمين لأكثر من مليون سائح، مضيفا أن مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بالإقبال الحاشد للسائحين عليه، وهو حدث مهم كبير يفتخر به.



وأكد عدوي خلال مداخله هاتفيه ببرنامج “هذا الصباح ”المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن مهرجان العلمين حدث فريد من نوعه، مؤكدا أن العلمين هي مدينة الترفيه لأن ما بها مؤهل لأن تكون مدينة ترفيهية نظرا لتواجد إمكانات كبيرة، ووجود القوي الناعمة في مجال الرياضة والفن، ومدينة العلمين تتيح الترفيه الجديد للعالم أجمع وليس العالم العربي فقط، لافتا إلى أن مهرجان العلمين يتم متابعته بشكل كبير عالميا، والعالم ينتظر أن يري كيف تحتفل مصر بمهرجان عالمي ترفيهي.

واحد من أهم المناطق الترفيهية في العالم

وأضاف الناقد ورئيس تحرير أخبار النجوم، أن مهرجان العلمين يضاهي النوعية الفريدة مثل هذه المهرجانات العالمية الذي يضم كل المجالات من الرياضة والفن والثقافة والترفيه، ومدينة العلمين مكان جاذب جدا للسياحة، فالساحل الشمالي واحد من أهم المناطق الترفيهية لكل العالم، بالإضافة لإقامة الأنشطة وتنوعها في المهرجان العلمين، ومدينة العلمين مدينة جذب كبير للسياح ومن المتوقع أن ينجذب أكثر من مليون سائح.