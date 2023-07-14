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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طريقة عفركوش.. مدافع الزمالك السابق يهاجم أسوريو بعد السقوط أمام الأهلي

أوسوريو
أوسوريو

هاجم أحمد دويدار، مدافع نادي الزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأبيض، بعد الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكتب دويدار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" الأهلي  يفوز علي الزمالك نتيجة طبيعية جدا". 

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وأضاف:" قولت وحذرت طريقة لعب أوسوريو صعبة أوي اسمها طريقة عفركوش هجوم بلا تامين دفاعي علي الجانب الاخر مدرب الأهلي بيعمل السهل في التشكيل وطريقة اللعب".


وواصل:" نجوم الماتش ونجوم الموسم كله حسين الشحات وزيزو".


واختتم:" مبرووك لجمهور النادي الاهلي الدوري والفوز وهارد لك لجمهور نادي الزمالك العظيم فعلا جمهور يستحق التقدير والاحترام ".

أهداف الأهلي


وسجل أهداف الأهلي كل من حسين الشحات (هدفين) وعلي معلول ومحمد شريف.

في المقابل، سجل أحمد سيد "زيزو" هدف نادي الزمالك من ركلة جزاء في الشوط الثاني. 

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