عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التذكرة بـ 2000 جنيه.. بدء عرض مسرحية تشارلي لـ محمد فهيم

بوستر مسرحية تشارلي
بوستر مسرحية تشارلي

تبدأ مساء اليوم أولى عروض مسرحية تشارلي على مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج، بعد النجاح الكبير الذى حققته أثناء عرضها فى الشيخ زايد وموسم الرياض بالسعودية.
 


تفاصيل العرض 

عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.

 

 

أسعار التذاكر 

وكشف فريق العمل مسرحية “تشارلى شابلن” عن أسعار تذاكر المسرحية حيث انقسمت الى 7 فئات مختلفة وهى فئة Bronze بـ300 جنيه وفئة Silver بـ500 جنيه وفئة Gold بـ 750 جنيها وفئة Diamond بـ 900 جنيه وفئة Platinum بـ 1000 جنيه وفئة VIP بـ 1125 جنيه وبـ 1200 جنيه وفئة VIP Plus بـ 1500 و2000 جنيه.

 

 نجاح مسرحية تشارلي 

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحا كبيرا بعرض تشارلي سواء داخل مصر أو خارجها حيث كان العرض الأول لها بموسم الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي ثم تم افتتاحها فى مصر شهر فبراير الماضي وحققت نجاحا كبيرا داخل مصر إلى أن أعلن فهيم إعادة عرضها مرة أخرى فى السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الرياض.

شيريهان تشيد بعرض شارلي 

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.

مسرحية تشارلي مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج مسرح موفنبيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

مستنيكم بفارغ الصبر.. أحمد سعد يروج لحفلته الجديدة بتونس

نشرة الفن .. عبير صبري تكشف سبب إقامتها بعيدا عن زوجها وفنان شهير يهدد زوجته الأهلاوية بعد مباراة القمة

معملتش عمليات تجميل وصوري فوتوشوب.. أبرز تصريحات عبير صبري في برنامج تفاعلكم

اليوم .. تامر حسني يفتتح حفلات مهرجان العلمين الجديدة

هقتلك .. فنان شهير يهدد زوجته الأهلاوية مازحا بعد خسارة الزمالك مباراة القمة

عبير صبري تكشف سبب عدم إقامتها مع زوجها | فيديو

حنان مطاوع تطمئن الجمهور في أول ظهور بعد استئصال الغدة الدرقية

هكون هنا| رد فعل صادم من ابنة محمد رمضان بعد صورة الحضن

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

انطلاق ماراثون القاهرة بمشاركة 3000 متسابق.. العاصمة تقيم أكبر حدث رياضي

عقب فوز الأهلي برباعية.. حسن المستكاوي: المشاكل الفنية في الزمالك كبيرة جدا

داخل مكتبه.. مدير بشركة تابعة للبريد ينهي حياته بيده

الذروة في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين

العثور على 87 جثة بمقبرة جماعية غرب السودان.. كيف علق وزير الخارجية المصري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ