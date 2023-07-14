التذكرة بـ 2000 جنيه.. بدء عرض مسرحية تشارلي لـ محمد فهيم

تبدأ مساء اليوم أولى عروض مسرحية تشارلي على مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج، بعد النجاح الكبير الذى حققته أثناء عرضها فى الشيخ زايد وموسم الرياض بالسعودية.





تفاصيل العرض

عرض تشارلي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم “تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.





أسعار التذاكر

وكشف فريق العمل مسرحية “تشارلى شابلن” عن أسعار تذاكر المسرحية حيث انقسمت الى 7 فئات مختلفة وهى فئة Bronze بـ300 جنيه وفئة Silver بـ500 جنيه وفئة Gold بـ 750 جنيها وفئة Diamond بـ 900 جنيه وفئة Platinum بـ 1000 جنيه وفئة VIP بـ 1125 جنيه وبـ 1200 جنيه وفئة VIP Plus بـ 1500 و2000 جنيه.

نجاح مسرحية تشارلي

وحقق الفنان محمد فهيم نجاحا كبيرا بعرض تشارلي سواء داخل مصر أو خارجها حيث كان العرض الأول لها بموسم الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي ثم تم افتتاحها فى مصر شهر فبراير الماضي وحققت نجاحا كبيرا داخل مصر إلى أن أعلن فهيم إعادة عرضها مرة أخرى فى السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الرياض.

شيريهان تشيد بعرض شارلي

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.

أبطال مسرحية تشارلي

وتضم مسرحية تشارلي عدد كبير من النجوم ومنهم محمد فهيم وأيمن الشيوي ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي ومن تأليف مدحت العدل.