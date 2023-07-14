القابضة تعلن ميثاق المتعاملين مع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر صفحتها الرسمية، فيديو جراف، للتعريف والإعلان عن ميثاق المتعاملين فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يوضح القيم والمبادئ التى تلتزم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة أثناء تقديم الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء والخط الساخن لضمان تقديم خدمة متميزة وتحقيق رضا المتعاملين.



وأعلن ميثاق المتعاملين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، عن تلك القيم، وهى: "عملائنا أولا-المصداقية والشفافي -المبادرة والابداع االتعاون والاتصال الفعال".



وأوضح ميثاق المتعاملين مع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ما يلتزم به مقدم الخدمة بمراكز خدمة العملاء أو الخط الساخن تجاه العملاء، متمثلة فى:



- التعامل باهتمام واحترام وبشاشة.

- توفير فريق عمل كفء ومتعاون.

- تلبية احتياجات وتوقعات عملائنا بمهنية وسرية واحرافية.

- تبسيط الإجراءات والعمل علي تقليل زمن تقديم الخدمة.

- توفير المعلمومات لخدماتنا عبر القنوات والمنصات الالكترونية علي مدار 24 ساعة.

- تقديم خدمات متميزة وعادلة وعالية الجودة تليق بجيمع فئات المتعاملين.

- تقديم مستوي خدمة متميز لاصحاب الهمم وكبار السن.

- التطوير المستمر للخدمات بما يفوق توقعات العملاء.

كما ناشد الميثاق عملاء شركات مياه الشرب والصرف الصحى ب:

- تقدير جهود فريق العمل والتعامل معهم باحترام متبادل.

- تجهيز وتقديم المستندات المطلوبة لانجاز الخدمة.

- ضرورة الابلاغ عن أى خطأ / تعديل في البيانات لضمان جودة الخدمة المقدمة.

- الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة او خاطئة في المجالات المتعلقة بخدماتنا.

- تفهمكم بأهمية اتباع إجراءات لوائح تقديم الخدمة.

ويعد ميثاق خدمة المتعاملين هو ترجمة لمجموعة القيم والأساليب والمبادئ التي تلتزم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لضمان الريادة والجودة والتميز فى تقديم الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء والخط الساخن.