هجوم روسي بالمسيرات على مسقط رأس زيلينسكي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إسقاط 16 مسيرة روسية متفجرة من أصل 17 أطلقت الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الحاكم الإقليمي لمدينة كريفي ريه المركزية، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فوبوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن رجلا يبلغ من العمر 56 عاما أصيب في غارة روسية بطائرة بدون طيار على المدينة.

وأشار سيرهي ليساك، إلى أن الهجوم قد ألحق أضرارا بعدد من المباني في كريفي ريه ولكن القوات الجوية الأوكرانية قالت إن 16 طائرة هجومية من أصل 17 طائرة بدون طيار من صنع إيران والتي أطلقتها روسيا تم إسقاطها في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

وقال الحاكم الإقليمي على تطبيق مراسلة "تيليجرام" إن الحطام المتساقط ألحق أضرارا بمؤسسة بلدية ومبنيين سكنيين وشركة نقل في كريفي ريه.

وقال عمدة المدينة، أولكسندر فيلكول، إن النوافذ قد انفجرت في التجمعات السكنية والمنازل الخاصة والمستشفيات والمدارس.

وتعد عمليات إطلاق الطائرات بدون طيار هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف في ثلاث ليال متتالية هذا الأسبوع. ولم تعلق روسيا على الهجمات، وتنفي استهداف المدنيين عمدا.