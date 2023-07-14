عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضرابات عن العمل في المطارات في بريطانيا.. ما القصة؟

صدى البلد

سيضرب العمال في مطار جاتويك رقم 2 في بريطانيا لمدة ثمانية أيام في نهاية يوليو وأوائل أغسطس، مما قد يتسبب في إلغاء سفر آلاف الركاب في أكثر أوقات العام ازدحاما لقضاء العطلات الصيفية.

 

وقالت نقابة العمال الموحدة إن حوالي 950 عاملاً ، بما في ذلك عمال المناولة الأرضية ومقابض الأمتعة ووكلاء تسجيل الوصول ، سيخرجون في نزاع على الأجور لمدة أربعة أيام من 28 يوليو إلى 1 أغسطس ثم أربعة أيام أخرى من 4-8 أغسطس، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقالت نقابة العمالة الموحدة في بيانها بالنظر إلى حجم الإضراب الصناعي ، فإن التعطيل والتأخير والإلغاء أمر لا مفر منه في جميع أنحاء المطار.

وقالت شركة جاتويك ، التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب لندن ، إنها ستدعم شركات الطيران بخططها الطارئة لضمان عمل الرحلات كما هو مقرر.

وتعد شركة إيزي جيت و TUI والخطوط الجوية البريطانية محورًا رئيسيًا للرحلات الترفيهية إلى الوجهات الشاطئية في جنوب أوروبا ، وتقوم جميعها بتشغيل مئات الرحلات اليومية.

قامت شركة إيزي جيت بالفعل بإلغاء 2٪ من جدول رحلاتها الصيفية ، معظمها من مطار جاتويك ، بسبب مخاوف من أن مشاكل مراقبة الحركة الجوية ستؤثر على جدولها الزمني.
 

28 يوليو الإخبارية الأرضية الخطوط الجوية البريطانية الخطوط الجوية الرحلات اليومية الحركة الجوية الترفيهية تعطيل شركات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

ترشيحاتنا

إحراق 220 سيارة خلال ليلة واحدة في دولة أوروبية ..ما القصة

مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

بدء توفير خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في العلمين والساحل الشمالي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من ذي الحجة بمسجد السلطان حسن

بعد إنهاء مباراة القمة 126| رسميًا.. تفاصيل عقد أوروبي لخطف نجم الأهلي

تكثيف الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ