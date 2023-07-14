إضرابات عن العمل في المطارات في بريطانيا.. ما القصة؟

سيضرب العمال في مطار جاتويك رقم 2 في بريطانيا لمدة ثمانية أيام في نهاية يوليو وأوائل أغسطس، مما قد يتسبب في إلغاء سفر آلاف الركاب في أكثر أوقات العام ازدحاما لقضاء العطلات الصيفية.

وقالت نقابة العمال الموحدة إن حوالي 950 عاملاً ، بما في ذلك عمال المناولة الأرضية ومقابض الأمتعة ووكلاء تسجيل الوصول ، سيخرجون في نزاع على الأجور لمدة أربعة أيام من 28 يوليو إلى 1 أغسطس ثم أربعة أيام أخرى من 4-8 أغسطس، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت نقابة العمالة الموحدة في بيانها بالنظر إلى حجم الإضراب الصناعي ، فإن التعطيل والتأخير والإلغاء أمر لا مفر منه في جميع أنحاء المطار.

وقالت شركة جاتويك ، التي تقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب لندن ، إنها ستدعم شركات الطيران بخططها الطارئة لضمان عمل الرحلات كما هو مقرر.

وتعد شركة إيزي جيت و TUI والخطوط الجوية البريطانية محورًا رئيسيًا للرحلات الترفيهية إلى الوجهات الشاطئية في جنوب أوروبا ، وتقوم جميعها بتشغيل مئات الرحلات اليومية.

قامت شركة إيزي جيت بالفعل بإلغاء 2٪ من جدول رحلاتها الصيفية ، معظمها من مطار جاتويك ، بسبب مخاوف من أن مشاكل مراقبة الحركة الجوية ستؤثر على جدولها الزمني.

