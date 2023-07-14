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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة المنوفية تناقش القضايا المتعلقة باليوم العالمي للسكان

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأشمون محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للسكان" ضمن الأنشطة الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ناقشها د. محمد أحمد  مسؤول الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بالمنوفية، وأوضح أن اليوم العالمي للسكان يأتي في 11 يوليو من كل عام ويهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان حيث تؤكد الأمم المتحدة فيه على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة فنية لتعليم "رسم ورق الشجر" تنفيذ هبه سليم والتي تناولت شرح الاختلاف بين أنواع أوراق الشجر واختلاف ألوانها وكيفية رسمها بطريقة سلسة وقام الأطفال برسم بعض أوراق الشجر وتلوينها.

 

ومن ناحية أخرى تمت قراءة ومناقشة كتاب "ثوره يوليو 1952" تأليف عبد الرحمن الرافعي تقديم هبه جمال، وأوضحت أن ثورة 23 يوليو هي تحرك عسكري ضد الحكم الملكي قاده ضباط جيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 أدي لإلغاء الملكية ونفي الملك فاروق الأول لإيطاليا وتحول نظام الحكم في مصر إلي جمهورية رئاسية.

 

قدمت الفعاليات بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزى التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

مكتبة الطفل والشباب اليوم العالمي للسكان الأنشطة الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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