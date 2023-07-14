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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اغلاق القنصلية الروسية.. تحرك جديد من موسكو ضد بولندا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

استدعت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفير بولندا لتسليمه قرار إغلاق قنصلية بلاده في سمولينسك، غرب البلاد.

وقبل قليل، أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو أغلقت القنصلية البولندية في مدينة سمولينسك، غرب البلاد.

وفقا لوكالة أنباء انترفاكس، اتخذت روسيا القرار بسبب ما أسمته "إجراءات بولندا المناهضة لروسيا".

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الجمعة، إن بولندا سترد بالمثل إذا أغلقت روسيا بعثاتها الدبلوماسية، ردا على التقارير التي تفيد بأن موسكو قررت إغلاق القنصلية البولندية في سمولينسك.

وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي، "إننا نتلقى بانتظام معلومات حول الإجراءات الدبلوماسية العدوانية من روسيا".

وأضاف:  "إذا وصل الأمر في النهاية إلى أن روسيا بدأت في غلق مكاتبنا، فسنرد بالمثل". 
 

الخارجية الروسية سفير بولندا موسكو روسيا

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