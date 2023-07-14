إصابة طفل صغير بالإغماء لتناوله قطعة حشيش مخدر ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، واقعة غريبة إثر إصابة طفل صغير بحالة من الأعياء والاغماء إثر تناوله قطعة حشيش مخدر، وتم نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.



واستقبل طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي، طفل صغير يدعى " مازن، ع" يبلغ من العمر سنة و 3 شهور، مقيم بقرية البهسمون بمركز ومدينة اهناسيا، وبه حالة من الأعياء والاغماء إثر ابتلاعه قطعة حشيش مخدر، وتم استخراج جزء منها متبقيه في فمه.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته ودرجة الإصابة التي لحقت به، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.