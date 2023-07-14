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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعديل في امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بتعليم بني سويف

صدى البلد

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم استبدال امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والتربية الخاصة يوم الأحد 23 يوليو لجميع الصفوف بيوم الخميس الموافق 27 يوليو بنفس مواد يوم الأحد، وذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء تعطيل المصالح الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات يوم الأحد 23  يوليو واعتباره إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة ثوره يوليو.

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وكان الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ومحمد رمضان عبد المقصود مدير عام التعليم العام قدما مذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم قدما التهنئة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وأكد أن رئيس الوزراء قرر تعطيل المصالح الحكومية  والخاصة والمدارس والجامعات يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 واعتباره إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة ثورة 23 يوليو، وقد تزامن موعد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والاعدادية والتربية الخاصة يوم الأحد 23 يونيو مع إجازة يوليو واعتبارها إجازة.


وطلبا فى المذكرة من وكيل الوزارة باستبدال امتحانات يوم الأحد 23 يوليو  لجميع صفوف النقل إلى يوم الخميس الموافق 27 يوليو بنفس مواد الامتحان.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بالموافقة وإرسال خطاب إلى مدراء مديرى الإدارات التعليمية للتنبيه واتخاذ اللازم.

الابتدائية والاعدادية الإدارات التعليمية التربية والتعليم التربية الخاصة الهجري الجديد المدارس والجامعات المصالح الحكومية امتحانات صفوف النقل امتحانات الدور الثاني بدء العام الهجري الجديد بني سويف بأسعار مخفضة تعليم بني سويف تعطيل المصالح

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