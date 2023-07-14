عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في مخلفات مصنع بقرية سنور جنوب بني سويف

حريق ببني سويف
حريق ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب   شرق   محافظة بني سويف دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن بني سويف، منذ قليل،  من اخماد  حريق شب في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور جنوب محافظة بني سويف دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات مصنع للسماد العضوي بقرية سنور، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوي بعض المواطنين عقب صلاة الجمعة

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات إقامة معرض للمنتجات بأسعار مخفضة


ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بقواتها على رأس سيارتي من الإطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حيث جرت عملية الإطفاء والتبريد دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.
 

 كما انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف ورجال المباحث إلى مكان الحريق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الحريق وأسبابه، وندب المعمل الفني للوقوف على أسباب الحريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مدير أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف محضر بالواقعة وقوع إصابات أو خسائر ني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

بني سويف تستعد لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

ترشيحاتنا

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

هتسيب لك حصتها في الفرخة.. ياسمين عز تنصح الرجال بالزواج من مدرسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ