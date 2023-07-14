رفقة أسرته.. حسين الشحات يحتفل بالفوز على الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ونشر حسين الشحات صورة له عبر حسابه علي انستجرام رفقة أسرته وعلق قائلا "ربنا يخليكم ليا يارب يا حبايبي 🤲♥️ ويرحمك يا بابا يارب 🤲"

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.