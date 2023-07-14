محمد صلاح يستعرض عضلاته بصورة جديدة

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر محمد صلاح مستعرضاً عضلاته، فى صالة الجيم وذلك على هامش تدريباته مع الفريق استعداداً لبدء الموسم الجديد.

ومن جانب آخر أفادت شبكة "ليفربول إيكو" بأن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في عدد كبير من المباريات، نظرًا لأنه سيشارك مع منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل بكوت ديفوار.

ومن الممكن أن يتسبب هذا الارتباط في غياب صلاح عن بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يؤثر على فريقه ليفربول في المنافسات المحلية والدولية.

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي تحديًا بخصوص مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، قد لا يسمح النادي لصلاح بالغياب عن صفوفه مرة أخرى الصيف المقبل، خصوصًا أن المسابقة ستأتي في بداية موسم 2024-2025.