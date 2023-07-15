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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آلهة الأرض الجدد .. الذكاء الاصطناعي خطر يهدد البشرية لهذه الأسباب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

"فكرة أن وجود أدوات يمكن أن تصبح في يوم ما، أكثر ذكاءً من الناس، كانت سابقا بعيدة المنال، ولكن من الواضح أن الأمر سيصبح حقيقة".. بهذه الكلمات عبَّر جيفري هينتون، أحد كبار علماء الذكاء الاصطناعي في جوجل Google، والمعروف أيضًا باسم "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" عن مخاوفه من هذه التكنولوجيا، بعد أن استقال من وظيفته في أبريل، مصرحا بأنه نادم على العمل في هذا المجال.

ووفقا لتقرير موقع scientificamerican التقني، يتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، بشكل جعل حتى الخبراء في هذا القطاع، متخوفون من تطوره، وما سيصبح عليه في المستقبل القريب.

ووجد استطلاع رأي لخبراء الذكاء الاصطناعي، أجري خلال العام الحالي، أن 36% يخشون من أن تطوير الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى "كارثة على المستوى النووي".

الذكاء الاصطناعي

ووقَّع ما يقرب من 28000 شخص على رسالة مفتوحة، قدمها معهد Future of Life ، وتشمل أسماء ستيف وزنياك، وإيلون ماسك، والرؤساء التنفيذيين للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي، مع عدد كبير من التقنيين البارزين الآخرين، يطالبون بـ"وقف مؤقت: لعملية تطوير الذكاء الاصطناعي لفترة مدتها 6 أشهر.

ولكن لماذا كل هذا القلق في الأوساط التقنية، فرجل الشارع العادي لا يشغله كثيرا مجال الذكاء الاصطناعي، ولا يولي له الاهتمام، ولكن الخوف كله بين الشخصيات التي لديها معرفة ودراية، ولديها معلومات بما يمكن أن تكون عليه هذه التقنية.

القضية الأساسية هي التطور السريع جدا في "روبوتات المحادثة" المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو ما يسمى تقنيًا "نماذج اللغة الكبيرة" (LLMs)، فمن المتوقع أن يؤدي هذا التسارع الكبير، إلى الدخول في مرحلة أخرى، وهي "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI) ، وعندما يحدث ذلك؛ سيكون الذكاء الاصطناعي، وهذه الروبوتات، قادرة على تحسين وتطوير نفسها، دون تدخل بشري، وستفعل ذلك بنفس الطريقة التي تعلم بها تطبيق AlphaZero AI من جوجل، كيفية لعب الشطرنج بشكل أفضل، حتى من أفضل لاعبي الشطرنج، وذلك في غضون 9 ساعات فقط من وقت تشغيله لأول مرة.

وقال فريق من الباحثين في مايكروسوفت Microsoft الذين حللوا برنامج GPT-4 الخاص بـ OpenAI ، والمسؤول عن تشغيل ChatGPT : إن لديه "شرارات من الذكاء العام المتقدم"، وهو ما يعني أنه على وشك الدخول في مرحلة الخطر، وتطوير نفسه بنفسه.

الذكاء الاصطناعي

في اختبار GPT-4 ، كان أداؤه أفضل من 90% من المتقدمين للاختبار البشري في اختبار Uniform Bar للمحاماة، وهو اختبار موحد يستخدم لاعتماد المحامين الجدد لممارسة المهنة في العديد من الولايات، بينما في إصدار GPT-3.5 السابق، كان أداؤه أفضل من المتقدمين من البشر بنسبة 10% فقط، وذلك لأنه تم تدريبه على مجموعة بيانات أصغر.

هذه الوتيرة السريعة من التغيير هي السبب الذي جعل "هينتون" أبو الذكاء الاصطناعي يقول في حديثه لصحيفة نيويورك تايمز: "انظر كيف كان الأمر قبل 5 سنوات، وكيف هو الآن، الأمر حقا مخيف".

وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ في منتصف شهر مايو حول إمكانات الذكاء الاصطناعي ، قال سام ألتمان ، رئيس شركة "أوبن إيه آي"  OpenAI الأمريكية، أن سن قوانين منظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أمر "حاسم وضروري".

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وسيكون الذكاء الاصطناعي العام AGI، قادرًا في حوالي “ثانية واحدة”، على القيام بما سيحتاجه فريق مكون من 100 مهندس برمجيات بشري سنويًا أو أكثر، لإكماله، كما سيمكنه عمل أشياء خارقة في أوقات زمنية قليلة جدا، ويمكنه أيضا تصميم طائرة متطورة جديدة، أو نظام سلاح في عدة ثوان فقط.

الذكاء الاصطناعي

وبمجرد أن يتم تضمين أنظمة الذكاء الاصطناعي في الروبوتات؛ سيكونون قادرين على التصرف والتعامل في العالم الحقيقي، سيكونون من نوع الروبوتات الخارقة، بدلاً من التعامل في العالم الافتراضي (الإلكتروني) فقط، سيكونوا موجودين في العالم الواقعي، بنفس الدرجة من الذكاء الخارق، وسيكونون بالطبع قادرين على تحسين أنفسهم بسرعة مذهلة، والأمر سيكون خارج السيطرة.

وأي دفاعات أو حماية نحاول بنائها لصد هؤلاء "الآلهة" المصنوعة من البشر؛ سيتم تحييدها بسهولة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بمجرد وصولها إلى الروبوت، أي أن هذه الآلات ستصل إلى مرحلة تكون فيها أقوى وأذكى كثيرا من مخترعيها.

الذكاء الاصطناعي جوجل Google جيفري هينتون إيلون ماسك OpenAI سام ألتمان

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