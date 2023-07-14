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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتفوق على البشر.. أداة ذكاء اصطناعي من جوجل تجتاز أصعب الاختبارات الطبية

أداة ذكاء اصطناعي
أداة ذكاء اصطناعي من جوجل تجتاز أصعب الاختبارات الطبية في أم

كشفت شركة جوجل الأمريكية، النقاب لأول مرة عن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للإجابة عن الأسئلة الطبية، والتي تسمى Med-PaLM، في دراسة في شهر ديسمبر الماضي، وعلى عكس روبوت الدردشة الذي ذاع صيته مؤخرا شات جي بي ChatGPT، فأن تقنية جوجل الطبية لم يتم إصدارها للجمهور.


ووفقا للتقارير، أفادت دراسة جديدة أن روبوت الدردشة الطبي من جوجل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي Med-PaLM، قد حقق درجة النجاح في اختبار ترخيص طبي أمريكي صعب.

أداة ذكاء اصطناعي من جوجل تجتاز أصعب الاختبارات الطبية في أمريكا


وأوضحت جوجل أن أداة Med-PaLM هو أول نموذج لغة كبير، وتقنية ذكاء اصطناعي مدربة على كميات هائلة من النصوص التي ينتجها الإنسان، لاجتياز امتحان الترخيص الطبي الأمريكي USMLE.


وقال باحثو جوجل: إن تقنية Med-PaLM حققت 67.6% في أسئلة الاختبار من متعدد على غرار USMLE، فيما تبلغ درجة النجاح في الامتحان، الذي يجتازه طلاب الطب والأطباء المتدربون في الولايات المتحدة، حوالي 60%.

وقالت الدراسة Med-PaLM يعمل بشكل مشجع، لكنه لا يزال أدنى من الأطباء، وقال كاران سينجال، الباحث في جوجل والمعد الرئيسي للدراسة الجديدة، إن الفريق استخدم المعيار لاختبار نسخة جديدة من نموذجهم بنتائج "مثيرة للغاية".
 

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت الأمريكية، أطلقت خلال العام الماضي، إصدار روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي  ChatGPT، الذي يدعم مطوره OpenAI، كمنافِسة صريحة لشركة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي المزدهر.

ومن بين إحدى المجالات التي حقق فيها شات جي بي تي نجاحا هو المجال الطبي، بعد أن قدم خوارزميات قادرة على قراءة فحوصات طبية معينة، وفي شهر فبراير الماضي، حقق ChatGPT نتائج النجاح قوية في هذا المجال.

جوجل أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT الذكاء الاصطناعي ChatGPT Med-PaLM

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