شاهد.. رسالة غامضة من أحمد شوبير تثير التكهنات

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أثارت تكهنات العديد من متابعيه.



وكتب شوبير قائلا “دائما وأبدا لا تجادل السفيه”.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق فوز تاريخي على نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.