محافظ الدقهلية: رفع 580 طن قمامة و20 أتربة و50 مخلفات من الشوارع

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان حملة لإزالة الأتربة والكنس من خلال تشغيل المكنسات علي الطرق السريعة نجحت في رفع 130 طن أتربه بنطاق مراكز ميت غمر وأجا و المنصورة وشربين بالتنسيق مع رؤساء المراكز الواقعة بنطاقها الطرق السريعة المشار اليها،

واستمرت أعمال تنفيذ حملات النظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وبمشاركة 10 وحدات محلية بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء أحياء شرق وغرب المدينة

وأوضح "مختار" انه تم رفع 580طن قمامة و20 طن أتربة و50 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية باشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة ..

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة أنه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية في نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية بمشاركة الوحدات المحلية في كل دكرنس ومنية النصر وشربين وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين وطلخا وأجا وبني عبيد ونبروه وتضمن العمل كنس الأتربة بشارع الأديب و علي الطريق السريعة و مدخل قريه برق العز و استكمال أعمال دهانات النيوجرسي علي الطريق السريع بمدخل قرية برق العز و استكمال أعمال تجهيز الحدائق الوسطي بشارع الجيش بوضع طبقة الرمال تمهيدا لزراعة النجيل عليها بالإضافة الي رفع المخلفات الصلبة بشارع الجيش البطيء و متابعه اعمال صيانة العاب الاطفال بحدائق شارع الجيشواستكمال أعمال تقليم الاشجار بشارع المشايه وشارع سعد الدين الشاذلي ورفع مخلفات صلبة بجوار مساكن جديله و غسيل أرصفه شارع عبد السلام عارف و رفع كفاءة النظافة العامة بمنطقة المجزر ومنطقة سندوب و شارع احمد ماهر في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

واكد "المحافظ " المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة..

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