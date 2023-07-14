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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث تصادم

ارشيفي
ارشيفي

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، من بينهم 6 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت، اليوم الجمعة، بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي، بإقليم اليوسفية.


وبحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المستشفى الإقليمي للاحسناء باليوسفية والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش؛ من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وأشار الصحيفة إلى أنه جرى فتح تحقيق من سلطات الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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