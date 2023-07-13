المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 3.3% في 2023 و3.6% في 2024

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6% العام المقبل، و3.3% هذا العام على افتراض ​​محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.



وأضافت المندوبية في تقرير لها أنها تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8% في العام الجاري.



وتابعت أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 2.8% في 2023 إلى 1.8% في 2024.



وأضافت أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، "ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيين".



وتوقعت المندوبية أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5% في 2024، ارتفاعا من 85.8% في 2023.



وقالت إن المعروض النقدي سيتباطأ إلى 5.5% في 2024 بعد نمو متوقع 7.2% هذا العام.