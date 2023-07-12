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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لـ حزب العدالة والتنمية في المغرب

المغرب علم
المغرب علم

أدانت محكمة  الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بالمغرب، عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بـ3 سنوات حبسا نافذا في ملف مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد خَلّف الحكم موجة غضب واسعة في صفوف المنتمين إلى الحزب الذين أطلقوا حملة تضامن واسعة مع حامي الدين في وسائل التواصل الاجتماعي. 


ووصف المنتمون للحزب الحكم بالسياسي والانتقامي من أحد المحسوبين على “تيار الصقور” داخل الحزب.

ومن جهته، سارع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي  عبد الإله بنكيران، إلى إصدار توجيه إلى أعضاء الحزب ومسؤوليه بـ”عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس”، وذلك في محاولة منه لتفادي أي تصريحات يمكن أن تطعن في القضاء ونزاهته.
 

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