هكذا يرى المغرب معدل نمو اقتصاده في عامين

أصدر المغرب توقعاته، للنمو في البلاد، وبأن معدل النمو الاقتصادي في المملكة قد يصل إلى أكثر من ثلاثة ونصف في المائة، وفق ماذكرت سكاي نيوز عربية.

ذكر المغرب، أن النمو للعام الجاري 2023، قد يصل إلى 3.3 % على افتراض ​​محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.

أما العام المقبل 2024، فمن المتوقع أن يحقق المغرب نموا 3.6 %.

سيساهم القطاع الزراعي، بزيادة بنسبة 8.3 % في 2024 بدلا من 6.7 % سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.

وسيعرف القطاع الصناعي انتعاشا، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ 2 في المئة سنة 2024 بدلا من 0,3 في المئة سنة 2023.

وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في المئة العام المقبل، نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.

توقع تقرير الحكومة عجزا ماليا خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 4.8 بالمئة في العام الجاري.

بينما سينخفض التضخم السنوي ​​من 2.8 بالمئة في 2023 إلى 1.8 بالمئة في 2024.

وسيتباطأ المعروض النقدي إلى 5.5 بالمئة في 2024، بعد نمو متوقع 7.2 بالمئة هذا العام.